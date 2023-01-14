Маркус Крамер: «Работать в Италии точно не легче, чем в России. Во всей группе только пять человек, молодых ребят мало. Нам нужно больше лыжников»

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер сравнил работу в российской и итальянской командах.

Крамер работал в сборной России с 2015 по 2022 годы.

– В чем главная разница между сборными России и Италии? В Италии легче работать?

– Точно не легче. В России много сильных спортсменов. У мужчин есть 15-20 сильных лыжников, которых смело можно брать на мира, и у них будут высокие результаты.

В Италии во всей группе только пять человек, и мы счастливы, что трое пять раз доехали до подиума. Позади у них мало молодых ребят. Приходится делать много фундаментальной работы.

В России другая ситуация, ты каждую неделю борешься. Ты должен попадать минимум в десятку, а по-хорошему – побеждать. Тебе постоянно нужны очень высокие результаты.

– Вам приходится искать молодых спортсменов в Италии?

– Да, это тоже моя ответственность. Я главный тренер, пытаюсь выстроить систему в тренировочном процессе на будущее.

У нас есть два парня из категории до 23 лет, Тикко и Грац, они могут выстрелить в будущем. Но нам нужно больше лыжников, ха-ха. Я работаю и в этом направлении, – сказал Крамер.