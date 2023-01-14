Маркус Крамер: «Работать в Италии точно не легче, чем в России. Во всей группе только пять человек, молодых ребят мало. Нам нужно больше лыжников»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Италии Маркус Крамер Лыжи

Бывший тренер сборной России Маркус Крамер сравнил работу в российской и итальянской командах. 

Крамер работал в сборной России с 2015 по 2022 годы.

– В чем главная разница между сборными России и Италии? В Италии легче работать?

– Точно не легче. В России много сильных спортсменов. У мужчин есть 15-20 сильных лыжников, которых смело можно брать на Кубок мира, и у них будут высокие результаты.

В Италии во всей группе только пять человек, и мы счастливы, что трое пять раз доехали до подиума. Позади у них мало молодых ребят. Приходится делать много фундаментальной работы.

В России другая ситуация, ты каждую неделю борешься. Ты должен попадать минимум в десятку, а по-хорошему – побеждать. Тебе постоянно нужны очень высокие результаты.

– Вам приходится искать молодых спортсменов в Италии?

– Да, это тоже моя ответственность. Я главный тренер, пытаюсь выстроить систему в тренировочном процессе на будущее.

У нас есть два парня из категории до 23 лет, Тикко и Грац, они могут выстрелить в будущем. Но нам нужно больше лыжников, ха-ха. Я работаю и в этом направлении, – сказал Крамер. 

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1 комментарий

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Верю-не верю
Маркус веселый дядька😄
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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