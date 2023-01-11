Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Теги сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит классический спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Об этом сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер. Спринтерская гонка пройдет 12 января.

«В спринте Сергей не выступит. Но в индивидуальной гонке (13 января) он примет участие.

Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте», – заявил Крамер.

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5 комментариев

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F242
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Старый Новый год на носу и снова старые песни от Сережи )
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Щеглот
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Чистосердечно признал, что выталкивал Саню с трассы. И побоялся справедливой ответки. Как гадить - это он горазд. А как ответ держать - сразу в кустики. Хорош гусь.
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Olga.t
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Ответ SkierNSK
Эх, а все ждали именно спринта, в разделке слишком мало шансов, что Устюгов с Большуновым пересекутся, а значит скучно 😅
Не хочется думать, что причина в этом, взрослые же люди...
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Olga.t
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Приехали...
Сказать, что это разочарование - нет, это огромное разочарование!
РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!
Так ждали, но опять мимо.
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SkierNSK
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Эх, а все ждали именно спринта, в разделке слишком мало шансов, что Устюгов с Большуновым пересекутся, а значит скучно 😅
+1
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