Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит классический спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре.
Об этом сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер. Спринтерская гонка пройдет 12 января.
«В спринте Сергей не выступит. Но в индивидуальной гонке (13 января) он примет участие.
Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте», – заявил Крамер.
Сказать, что это разочарование - нет, это огромное разочарование!
РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!
Так ждали, но опять мимо.