Сергей Устюгов пропустит спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит классический спринт на этапе Кубка России в Сыктывкаре.

Об этом сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер. Спринтерская гонка пройдет 12 января.

«В спринте Сергей не выступит. Но в индивидуальной гонке (13 января) он примет участие.

Такое решение мы приняли, потому что сейчас ему нужно больше тренировок и меньше соревнований, чтобы лучше подготовиться к более важным стартам в феврале и марте», – заявил Крамер.