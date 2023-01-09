Йоханнес Клэбо: «Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества. Но я глубоко ошибался»
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался о том, что он выиграл 11 из 14 гонок, в которых выступал в этом сезоне.
Летом Клэбо получил травму бедра и был вынужден снизить темп подготовки к сезону.
«Я высоко ценю эти результаты, особенно если вспомнить, как обстояли дела в июле. Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества.
Сейчас мои высказывания перед сезоном выглядят некорректно, я это понимаю. Однако в тот момент у меня были именно такие мысли и такое видение ситуации – я едва двигался.
Но я готов первым признать, что ошибался в своих ощущениях. Глубоко ошибался, ха-ха», – сказал Клэбо.
Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России
1 комментарий