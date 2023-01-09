Йоханнес Клэбо: «Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества. Но я глубоко ошибался»

Норвежский лыжник высказался о том, что он выиграл 11 из 14 гонок, в которых выступал в этом сезоне.

Летом Клэбо получил травму бедра и был вынужден снизить темп подготовки к сезону.

«Я высоко ценю эти результаты, особенно если вспомнить, как обстояли дела в июле. Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества.

Сейчас мои высказывания перед сезоном выглядят некорректно, я это понимаю. Однако в тот момент у меня были именно такие мысли и такое видение ситуации – я едва двигался.

Но я готов первым признать, что ошибался в своих ощущениях. Глубоко ошибался, ха-ха», – сказал Клэбо.

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