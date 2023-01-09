Йоханнес Клэбо: «Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества. Но я глубоко ошибался»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо высказался о том, что он выиграл 11 из 14 гонок, в которых выступал в этом сезоне.

Летом Клэбо получил травму бедра и был вынужден снизить темп подготовки к сезону. 

«Я высоко ценю эти результаты, особенно если вспомнить, как обстояли дела в июле. Перед началом сезона я действительно не был уверен, что выиграю хотя бы одну гонку до Рождества.

Сейчас мои высказывания перед сезоном выглядят некорректно, я это понимаю. Однако в тот момент у меня были именно такие мысли и такое видение ситуации – я едва двигался.

Но я готов первым признать, что ошибался в своих ощущениях. Глубоко ошибался, ха-ха», – сказал Клэбо. 

Клэбо – хозяин «Тур де Ски»: почти все рекорды у него, и это не только из-за отстранения России

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ekaterina_)))
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ой, Йоханнес любитель прибедняться)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий