Бородавко о тренировках в мороз: «Главная задача – не заболеть, тепло одеться по погоде. Нужно беречь спортсменов»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал об особенностях тренировок в мороз.

– сейчас готовится к этапу [Кубка России] в Москве. В целом все тренируются по домам.

– Большунов выложил фотографию с тренировки и подписал, что она в -25 градусов мороза проходила. В целом занятия при такой температуре сильно отличаются от тренировок в -15, например?

– Конечно. Все же в такой ситуации главная задача – не заболеть, тепло одеться по погоде. Невозможно делать ровную скоростную работу, чтобы мышцы не закислились, чтобы было чувство снега. Проводя серьезную работу в такой холод, можно надышаться, простудиться, получить кашель. Нужно беречь спортсменов.

Что касается работы лыж в такую погоду, естественно, у всех них разная конструкция. Для мороза в том числе. Разные структуры, смазки, которые максимально улучшают скольжение. Важно, чтобы лыжи работали хорошо и не было, так сказать, полускольжения. Но здесь проблем особо нет. В первую очередь спортсменам необходимо следить за гигиеной и здоровьем.

– Подготовка в такой мороз впоследствии может помочь на стартах?

– Скорее нет, поскольку соревновательная деятельность – это быстрота, мощность, скорость. При морозе же тугое, более медленное скольжение. То есть спортсмены так отвыкают от скоростной работы. И ее снова надо проделывать, чтобы мышцы вернулись к ощущению быстроты и мощности, – сказал Бородавко.