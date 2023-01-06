«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо, Халварссон, Пеллегрино, Скар, Гульберг, Крюгер, Тенсет, Холунн выступят в классическом масс-старте на 15 км
7 января в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» пройдет мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Калле Халварссон (Швеция)
3. Федерико Пеллегрино (Италия)
4. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)
5. Пол Гульберг (Норвегия)
6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
7. Дидрик Тенсет (Норвегия)
8. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
9. Михал Новак (Чехия)
10. Шюр Рете (Норвегия)
11. Бен Огден (США)
12. Антуан Сир (Канада)
13. Фридрих Мох (Германия)
14. Франческо де Фабиани (Италия)
15. Ховард Мусебю (Норвегия)
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