«Тур де Ски». 6-й этап. Клэбо, Халварссон, Пеллегрино, Скар, Гульберг, Крюгер, Тенсет, Холунн выступят в классическом масс-старте на 15 км

7 января в Валь-ди-Фьемме на шестом этапе «Тур де Ски» пройдет мужской масс-старт на 15 км классическим стилем.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 15.30 по московскому времени, прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Швеция)

3. (Италия)

4. Синдре Бьорнестад (Норвегия)

5. (Норвегия)

6. Симен Хегстад (Норвегия)

7. (Норвегия)

8. Холунн (Норвегия)

9. Михал Новак (Чехия)

10. (Норвегия)

11. (США)

12. Антуан Сир (Канада)

13. Фридрих Мох (Германия)

14. Франческо де Фабиани (Италия)

15. (Норвегия)