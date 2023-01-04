Бородавко о словах генсекретаря FIS: «Грустно, что нам приходится обсуждать такие высказывания спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко FIS Мишель Вион Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова генсекретаря FIS Мишеля Виона, который заявил, что его высказывание о допуске России и Беларуси к международным стартам было ошибкой.

«Международная федерация лыжного спорта напрямую зависит от олимпийского комитета. МОК очень болезненно реагирует на политическую повестку, поэтому меня такая смена позиции Виона не удивляет.

Это очень грустно и печально, что нам приходиться обсуждать такие высказывания от спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность.

Мы должны продолжать работать, как работали и не обращать особого внимания на такие высказывания. Это будет продолжаться всю зиму», – сказал Бородавко. 

Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»

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15 комментариев

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Евгений Соболев
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Ответ сервисник
Она как была спортивной, так и остаётся, ничего мы с ней не сделали. Нас не хотят видеть на международных стартах вот и всё. Виноваты мы? Возможно! История рассудит, что и как... Ни вы, ни мы, не можем на это повлиять. Надеюсь, 2023 год хоть как-то приблизит конец этого сумасшествия
Убить Дракона..
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Евгений Соболев
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Очень грустно и печально что бомбят мирные города и погибают ни в чем неповинные люди!!
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papadok
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Ответ Биатлонная зима
Ошибка в том, что спортсменам сильнейшим не дают выступать на международке. Как бы не пришлось отменять мнимые победочки …..
Звучит как угроза.
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Realist2022
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Ответ imaxim
Вяльбе уже наговорила как следует) уверен когда перевод дойдёт, даже те в ФИС, кто хочет вернуть Россию, сильно задумаются
Сейчас в век гугла перевод доходит меньше, чем за минуту
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Realist2022
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Ответ сервисник
Она как была спортивной, так и остаётся, ничего мы с ней не сделали. Нас не хотят видеть на международных стартах вот и всё. Виноваты мы? Возможно! История рассудит, что и как... Ни вы, ни мы, не можем на это повлиять. Надеюсь, 2023 год хоть как-то приблизит конец этого сумасшествия
Простые обыватели лишь молча наблюдали все 20 с лишним лет, как один бывший брежневский чекист страну перекраивал под себя-любимого
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Realist2022
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Ответ revdin
"Это будет продолжаться всю зиму," - сказал Бородавко. А что, весной всё изменится?
Весной может быть очередное "плановое отступление, параллельно являющееся тактической перегруппировкой"
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revdin
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"Это будет продолжаться всю зиму," - сказал Бородавко.
А что, весной всё изменится?
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сервисник
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Ответ Iuasamotu
Грустно и печально видеть Россию в нынешнем статусе, ибо эта страна ещё год назад выглядела относительно вменяемой. Россияне, что вы сделали со своей спортивной страной? Расскажите.
Она как была спортивной, так и остаётся, ничего мы с ней не сделали. Нас не хотят видеть на международных стартах вот и всё. Виноваты мы? Возможно! История рассудит, что и как... Ни вы, ни мы, не можем на это повлиять. Надеюсь, 2023 год хоть как-то приблизит конец этого сумасшествия
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Igor
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Ответ Iuasamotu
Грустно и печально видеть Россию в нынешнем статусе, ибо эта страна ещё год назад выглядела относительно вменяемой. Россияне, что вы сделали со своей спортивной страной? Расскажите.
Они расскажут, если начальство разрешит.
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Евгений Яшугин
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Это и затрашняя реальность, к сожалению.
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Валерий З.
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Мишель Вион зависит не только от МОК, но и от жены норвежки.
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Iuasamotu
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Грустно и печально видеть Россию в нынешнем статусе, ибо эта страна ещё год назад выглядела относительно вменяемой. Россияне, что вы сделали со своей спортивной страной? Расскажите.
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Биатлонная зима
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Юрий Викторович прав 🎿
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Биатлонная зима
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Ошибка в том, что спортсменам сильнейшим не дают выступать на международке. Как бы не пришлось отменять мнимые победочки …..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
imaxim
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Вяльбе уже наговорила как следует) уверен когда перевод дойдёт, даже те в ФИС, кто хочет вернуть Россию, сильно задумаются
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