Бородавко о словах генсекретаря FIS: «Грустно, что нам приходится обсуждать такие высказывания спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность»

Тренер сборной России по лыжным гонкам отреагировал на слова генсекретаря FIS Мишеля Виона, который заявил, что его высказывание о допуске России и Беларуси к международным стартам было ошибкой.

«Международная федерация лыжного спорта напрямую зависит от олимпийского комитета. МОК очень болезненно реагирует на политическую повестку, поэтому меня такая смена позиции Виона не удивляет.

Это очень грустно и печально, что нам приходиться обсуждать такие высказывания от спортивных чиновников, но это сегодняшняя реальность.

Мы должны продолжать работать, как работали и не обращать особого внимания на такие высказывания. Это будет продолжаться всю зиму», – сказал Бородавко.

Генсекретарь FIS о словах про допуск российских лыжников: «Это была ошибка. Мне не следовало так говорить»