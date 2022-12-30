Петтер Нортуг: «Без Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Клэбо»

Теги лыжные гонки Тур де Ски сборная Норвегии Юстина Ковальчик сборная Польши жен Петтер Нортуг Дарио Колонья сборная Швейцарии Пол Гульберг Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал фаворитов многодневки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

«Без Александра Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Йоханнес Клэбо.

И если Клэбо преуспеет, то лишь Дарио Колонья и Юстина Ковальчик будут опережать его по числу побед [в общем зачете], они выигрывали четырежды», – приводит слова Нортуга TV2.

«Пол Гульберг лидирует в общем зачете Кубка мира, и он универсален. Он высоко поднимается как в спринтерских, так и дистанционных гонках – причем неважно, в классике или свободным стилем.

Пол «перезагрузился» в Понтрезине, и я думаю, что в конечном счете он будет на подиуме», – отметил Нортуг.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

8 комментариев

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Evgeniy Kropachev
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Ответ Gondeira
Про "форму Клэбо" в сезоне 2021-22 расскажи с которой он подходил на ОИ.)))
ОИ в Пекине стоят особняком, там самая большая высота из возможных и медленный снег

в Европе таких условий нет нигде, там у Клэбо как раз преимущество, он свои лучшие качества проявляет на быстром снегу
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Gondeira
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Ответ Iuasamotu
С нынешней формой Клебо, его никакой Большунов не остановил бы
Про "форму Клэбо" в сезоне 2021-22 расскажи с которой он подходил на ОИ.)))
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Aleks2022
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есть такая анна анатольевна которая любит...а мы все должны страдать
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Aleks2022
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че здесь делает эта публикация...она что дух поднимает?или патриотизм?
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Aleks2022
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сцуки зачем нас унижать?
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Aleks2022
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Русофобы вперел!!!
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Iuasamotu
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С нынешней формой Клебо, его никакой Большунов не остановил бы
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Дэннис Молинарев
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Капитан - очевидность
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