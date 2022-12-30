Петтер Нортуг: «Без Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Клэбо»
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал фаворитов многодневки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.
«Без Александра Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Йоханнес Клэбо.
И если Клэбо преуспеет, то лишь Дарио Колонья и Юстина Ковальчик будут опережать его по числу побед [в общем зачете], они выигрывали четырежды», – приводит слова Нортуга TV2.
«Пол Гульберг лидирует в общем зачете Кубка мира, и он универсален. Он высоко поднимается как в спринтерских, так и дистанционных гонках – причем неважно, в классике или свободным стилем.
Пол «перезагрузился» в Понтрезине, и я думаю, что в конечном счете он будет на подиуме», – отметил Нортуг.
в Европе таких условий нет нигде, там у Клэбо как раз преимущество, он свои лучшие качества проявляет на быстром снегу