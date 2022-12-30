Петтер Нортуг: «Без Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Клэбо»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг назвал фаворитов многодневки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

«Без Александра Большунова главным фаворитом на победу в «Тур де Ски» будет Йоханнес Клэбо.

И если Клэбо преуспеет, то лишь Дарио Колонья и Юстина Ковальчик будут опережать его по числу побед [в общем зачете], они выигрывали четырежды», – приводит слова Нортуга TV2.

«Пол Гульберг лидирует в общем зачете Кубка мира, и он универсален. Он высоко поднимается как в спринтерских, так и дистанционных гонках – причем неважно, в классике или свободным стилем.

Пол «перезагрузился» в Понтрезине, и я думаю, что в конечном счете он будет на подиуме», – отметил Нортуг.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23