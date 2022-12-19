Егор Сорин: «Степанову приходится сейчас немножко мотивировать. Она уверенно лидирует в Кубке России, и иногда может закрасться мысль где‑то пожалеть себя»

Тренер российских лыжников рассказал о мотивации на гонки.

«На самом деле, ее приходится немножко сейчас мотивировать. Она в принципе уверенно лидирует в Кубке России, и иногда может закрасться мысль где‑то пожалеть себя, не заводить себя сильно перед стартом.

Но, слава богу, Вероника выходит на старт заряженной. Так что все мои опасения не оправдываются. Вчера она тоже настроилась.

На этом этапе она больше не будет участвовать, потому что уезжает на олимпийский бал. Поэтому задача стояла именно проявить себя в классике.

Хорошо, что она находит мотивацию, но здесь надо сказать большое спасибо и Непряевой за возвращение. Позавчера у них была хорошая красивая борьба в спринте, и накануне Наташа тоже хорошо боролась.

Думаю, когда Непряева выходит на старт, остальных спортсменов не надо особо мотивировать», – сказал Сорин.