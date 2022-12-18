Егор Сорин: «Степанова показала, что может бегать классикой в сложных условиях. Я был даже удивлен, что Вероника смогла приспособиться»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал победу в классической «разделке» на 10 км на этапе Кубка России в Кирово‑Чепецке.

– Вероника выиграла с весьма комфортным преимуществом…

– Да, 24 секунды – хороший задел относительно Истоминой. Примерно те же самые 30 секунд, которые были в Чусовом. Сегодня Степанова доказала, что тот старт получился хорошим неслучайно. Самое главное, она показала, что может бегать классикой в таких сложных условиях при мягкой лыжне, когда как раз очень сильно влияет техника скольжения.

На жесткой трассе могут еще сказаться какие‑то физиологические показатели, сила. Здесь же только хорошие классисты могут приспособиться к таким сложным условиям, когда свежий снег падает. В такой ситуации хорошие результаты могут показать только лыжники, обладающие хорошим классическим ходом.

Сегодня я был даже удивлен, что Вероника смогла приспособиться и показать такой результат. Все‑таки перед стартом были опасения, – сказал Сорин.