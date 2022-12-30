Нисканен о «Тур де Ски»: «Считаю, что могу провести отдельную гонку на хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым»
Финский лыжник Ииво Нисканен поделился ожиданиями от начала многодневки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.
В этом сезоне Нисканен, который является трехкратным олимпийским чемпионом, еще не выступал на Кубке мира из-за болезни.
«Я считаю, что могу провести отдельную гонку на достаточно хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым на данный момент.
Первоначальный план состоит в том, чтобы пробежать первые три гонки и посмотреть, к чему это приведет.
Само собой, если после этого тур продолжится с хорошим самочувствием и результатами, это лучше всего скажется на подготовке к чемпионату мира в Планице», – написал Нисканен в инстаграме.
ЧМ в Планице пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года.
1 комментарий