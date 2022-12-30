Нисканен о «Тур де Ски»: «Считаю, что могу провести отдельную гонку на хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым»

Теги лыжные гонки чемпионат мира Тур де Ски сборная Финляндии Ииво Нисканен Лыжи

Финский лыжник Ииво Нисканен поделился ожиданиями от начала многодневки «Тур де Ски», которая пройдет с 31 декабря по 8 января.

В этом сезоне Нисканен, который является трехкратным олимпийским чемпионом, еще не выступал на Кубке мира из-за болезни.

«Я считаю, что могу провести отдельную гонку на достаточно хорошем уровне, но весь тур может оказаться слишком тяжелым на данный момент. 

Первоначальный план состоит в том, чтобы пробежать первые три гонки и посмотреть, к чему это приведет.

Само собой, если после этого тур продолжится с хорошим самочувствием и результатами, это лучше всего скажется на подготовке к чемпионату мира в Планице», – написал Нисканен в инстаграме.

ЧМ в Планице пройдет с 22 февраля по 5 марта 2023 года.

Расписание трансляций «Тур де Ски»-2022/23

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1 комментарий

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Вадим Скорин
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Ты давай Иво выздоравливай, будет хоть кому оказывать сопротивление норвежцам не в спринтах. Но в гору, ты не побежишь , не твоё это.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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