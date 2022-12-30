Журова о лучшем спортсмене года: «Думаю, это Саша Большунов. Олимпиада стала самым ярким событием»

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорта Светлана Журова ответила на вопрос о лучшем спортсмене 2022 года.

– Думаю, это Саша Большунов, если мы говорим про результаты. 

– Какое спортивное событие стало самым ярким?  

– Олимпиада стала самым ярким событием года. Мне запомнилось то, что наши спортсмены смогли там выстоять.

А самым горьким стало то, что наших паралимпийцев отправили домой с их турнира. По-зверски с ними поступили, – сказала Журова.

В феврале на Играх в Пекине Большунов выиграл пять медалей – три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам

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1 комментарий

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Биатлонная зима
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Сан Саныч 🎿👍
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