Журова о лучшем спортсмене года: «Думаю, это Саша Большунов. Олимпиада стала самым ярким событием»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорта Светлана Журова ответила на вопрос о лучшем спортсмене 2022 года.

– Думаю, это Саша Большунов, если мы говорим про результаты.

– Какое спортивное событие стало самым ярким?

– Олимпиада стала самым ярким событием года. Мне запомнилось то, что наши спортсмены смогли там выстоять.

А самым горьким стало то, что наших паралимпийцев отправили домой с их турнира. По-зверски с ними поступили, – сказала Журова.

В феврале на Играх в Пекине Большунов выиграл пять медалей – три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам