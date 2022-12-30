Журова о лучшем спортсмене года: «Думаю, это Саша Большунов. Олимпиада стала самым ярким событием»
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорта Светлана Журова ответила на вопрос о лучшем спортсмене 2022 года.
– Думаю, это Саша Большунов, если мы говорим про результаты.
– Какое спортивное событие стало самым ярким?
– Олимпиада стала самым ярким событием года. Мне запомнилось то, что наши спортсмены смогли там выстоять.
А самым горьким стало то, что наших паралимпийцев отправили домой с их турнира. По-зверски с ними поступили, – сказала Журова.
В феврале на Играх в Пекине Большунов выиграл пять медалей – три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.
Все медали России на Олимпиаде-2022. У нас рекорд – спасибо Большунову лично, лыжникам и фигуристам
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