«Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Большунов постепенно меняется». Бородавко о характере лыжника

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Александр Большунов Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал более открытым в общении.

– К нему и до Олимпиады было много внимания, а после – вообще взрыв. Кажется, что он стал справляться с этим намного лучше. Как-то повеселее, что ли. Как думаете?

– Не повеселее, просто увереннее в себе. Концентрация осталась, желание побеждать. Понимает, что уже медийная личность.

Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Александр постепенно меняется. Становится более открытым в общении, но по-прежнему сконцентрирован на работе.

– В целом это был хороший год для него?

– Лучший, – ответил Бородавко.

3 комментария

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Iuasamotu
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Тщеславие, главный враг роботяг
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SkierNSK
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Но эта история с Устюговым... Тут лучше бы Большунов оставался закрытым, как и Устюгов лучше бы не выносил это в СМИ. Получился какой-то трэш уровня курсовой Степановой по теме привлечения внимания к лыжным гонкам.
А не потому ли, Степанова закончила борьбу в пф, чтобы успеть написать текст Устюгову и Большунову? 🤔😅
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SkierNSK
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Да, если отсечься ОИ, то год был шикарный для Большунова, да и так ОИ всё перевешивает в спортивном плане.
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