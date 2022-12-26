«Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Большунов постепенно меняется». Бородавко о характере лыжника

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал более открытым в общении.

– К нему и до Олимпиады было много внимания, а после – вообще взрыв. Кажется, что он стал справляться с этим намного лучше. Как-то повеселее, что ли. Как думаете?

– Не повеселее, просто увереннее в себе. Концентрация осталась, желание побеждать. Понимает, что уже медийная личность.

Сейчас быть суперзакрытым неправильно. Александр постепенно меняется. Становится более открытым в общении, но по-прежнему сконцентрирован на работе.

– В целом это был хороший год для него?

– Лучший, – ответил Бородавко.