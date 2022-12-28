Мария Истомина: «Я не против перехода в Азию. Если нас станут нормально принимать и предоставят хорошие условия, почему нет?»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Матч ТВ Мария Истомина Лыжи

Российская лыжница Мария Истомина оценила перспективы перехода российского спорта в Азию. 

— Российский футбол собрался в Азию. Готовы ли российские лыжи проследовать в том же направлении, на ваш взгляд?

— У нас нет такого, чтобы отбор начинался за несколько лет до Олимпиады. Тем более до нее еще три года. В целом, для конкуренции и развития лыж можно соревноваться и с азиатскими гонщиками, это новые эмоции, новые трассы, новый опыт. И для нас, и для них было бы хорошо.

Все‑таки российская команда — одна из сильнейших в нашем вида спорта. Но при этом и у них может появиться кто‑то, кто станет нас обыгрывать и при этом мотивировать.

В целом я не против перехода в Азию. Все равно бегаем только в России, если нас станут нормально принимать где‑то еще и предоставят хорошие условия, почему нет?

— С кем, кроме японок, там соревноваться?

— Китаянки есть неплохие. На чемпионате мира в Оберстдорфе помню, девочка из Китая достаточно хорошо пробежала. Сейчас она тренируется, совершенствуется и наверняка выглядит еще лучше, – сказала Истомина. 

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4 комментария

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Hardy
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🤦🏻‍♂️ это нужно только пропаганде, чтобы визжать об отсутствии изоляции и МЕЖДУНАРОДНЫХ соревнований
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papadok
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Нам должны предоставить хорошие условия и должны быть нам рады. ОК. Мы переходим в Азию, или Азия рвется к нам? Ощущение, что никто, включая чиновников, не понимает пока механизмов этих переходов.
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ekaterina_)))
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А с кем вы там соревноваться будете?
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Ярик01
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Зачем лыжным японками и китаянкам бегать с вами в Азии, а не на Кубке Мира в Европе? Какая идея всей этой мысли?
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