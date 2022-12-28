Мария Истомина: «Я не против перехода в Азию. Если нас станут нормально принимать и предоставят хорошие условия, почему нет?»

Российская лыжница оценила перспективы перехода российского спорта в Азию.

— Российский футбол собрался в Азию. Готовы ли российские лыжи проследовать в том же направлении, на ваш взгляд?

— У нас нет такого, чтобы отбор начинался за несколько лет до Олимпиады. Тем более до нее еще три года. В целом, для конкуренции и развития лыж можно соревноваться и с азиатскими гонщиками, это новые эмоции, новые трассы, новый опыт. И для нас, и для них было бы хорошо.

Все‑таки российская команда — одна из сильнейших в нашем вида спорта. Но при этом и у них может появиться кто‑то, кто станет нас обыгрывать и при этом мотивировать.

В целом я не против перехода в Азию. Все равно бегаем только в России, если нас станут нормально принимать где‑то еще и предоставят хорошие условия, почему нет?

— С кем, кроме японок, там соревноваться?

— Китаянки есть неплохие. На чемпионате мира в Оберстдорфе помню, девочка из Китая достаточно хорошо пробежала. Сейчас она тренируется, совершенствуется и наверняка выглядит еще лучше, – сказала Истомина.