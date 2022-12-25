Савелий Коростелев: «После возвращения из Китая прошел акклиматизацию не до конца. Может быть, это сказалось»

Российский лыжник рассказал о недавней поездке на Российско-китайские молодежные игры.

Сейчас Коростелев выступает на пятом этапе Кубка России в Красногорске.

– Когда вернулись из Китая, где выступали на Российско‑китайских молодежных играх?

– Три дня назад.

– Акклиматизацию прошли?

– На самом деле, не до конца. Может, это сказалось. Была как минимум подготовка к Китаю, перелет, нехватка силовой работы.

– Расстроились?

– Нет! Более чем рад четвертому месту в борьбе с лучшими спринтерами России.

– Как получилось, что в Китае вы выступили за сборную хозяев на четвертом этапе эстафеты?

– На совещании тренеров наши предложили китайцам уравнять составы и взять меня в качестве финишера. Они обрадовались и мгновенно согласились.

– Наверное, не все китайцы обрадовались. Как минимум тот, кого вы «выкинули» из четверки, приуныл.

– Думаю, они исключили из состава самого… Не хочу сказать слабого, но объективно не самого сильного. Пришлось выбирать: хозяева могли стать гарантированно вторыми с четырьмя своими гонщиками или побороться за первое место с одним россиянином.

Всего‑то команд было две. Они выбрали логичный вариант, в итоге мы финишировали одновременно, взявшись за руки.

– На каком языке вы общались с новыми сокомандниками?

– На английском. Спортсмены его знают, а так в стране почти никто не понимает этот язык. Я, в свою очередь, по‑китайски знаю минимум. Например, «ни хао» – «здравствуйте», – сказал Коростелев.

Гимн России включали на телефоне, наш лыжник бежал за китайцев, сноуборд по детской трассе. Российско-китайские игры – экзотика 🤷‍♂️