Савелий Коростелев: «После возвращения из Китая прошел акклиматизацию не до конца. Может быть, это сказалось»
Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о недавней поездке на Российско-китайские молодежные игры.
Сейчас Коростелев выступает на пятом этапе Кубка России в Красногорске.
– Когда вернулись из Китая, где выступали на Российско‑китайских молодежных играх?
– Три дня назад.
– Акклиматизацию прошли?
– На самом деле, не до конца. Может, это сказалось. Была как минимум подготовка к Китаю, перелет, нехватка силовой работы.
– Расстроились?
– Нет! Более чем рад четвертому месту в борьбе с лучшими спринтерами России.
– Как получилось, что в Китае вы выступили за сборную хозяев на четвертом этапе эстафеты?
– На совещании тренеров наши предложили китайцам уравнять составы и взять меня в качестве финишера. Они обрадовались и мгновенно согласились.
– Наверное, не все китайцы обрадовались. Как минимум тот, кого вы «выкинули» из четверки, приуныл.
– Думаю, они исключили из состава самого… Не хочу сказать слабого, но объективно не самого сильного. Пришлось выбирать: хозяева могли стать гарантированно вторыми с четырьмя своими гонщиками или побороться за первое место с одним россиянином.
Всего‑то команд было две. Они выбрали логичный вариант, в итоге мы финишировали одновременно, взявшись за руки.
– На каком языке вы общались с новыми сокомандниками?
– На английском. Спортсмены его знают, а так в стране почти никто не понимает этот язык. Я, в свою очередь, по‑китайски знаю минимум. Например, «ни хао» – «здравствуйте», – сказал Коростелев.
Гимн России включали на телефоне, наш лыжник бежал за китайцев, сноуборд по детской трассе. Российско-китайские игры – экзотика 🤷♂️
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