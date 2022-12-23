«Меня спросили: «Не против ли ты, чтобы все приехали с медалями?» Я говорю: «Да, не против». Коростелев о выступлении за Китай в эстафете

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Китая Савелий Коростелев Егор Митрошин Российско-китайские молодежные игры Лыжи

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о выступлении за сборную Китая на Российско-китайских молодежных играх в Чанчуне.

Коростелев бежал за китайскую команду на последнем этапе эстафеты, а за российскую – Егор Митрошин. Оба лыжника в конце гонки взялись за руки и финишировали одновременно.

«Мне позвонили и спросили: «Не против ли ты, чтобы все приехали с медалями?» Я говорю: «Да, я не против. Не побегу эстафету».

Вечером ко мне пришел тренер и говорит, что я побегу эстафету за китайцев. Я был уверен, что это шутка, долго в это не верил. В итоге оказалось, что это было его личное решение.

Когда он предложил это китайцам, они охотно согласились. И это не про то, что у них не набралось нужного количества человек. Так просто захотели чуть-чуть уравнять составы.

Это все равно не помогло, но зато закончилось таким прекрасным финишем», – рассказал Коростелев.

5 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Что там Бородавко плёл про распределение по итоговому протоколу по приказу сверху?
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Щеглот
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Ответ SkierNSK
А Большунов, Червоткин и Спицов так на МЧМ финишировали.
и их назвали клоунами. А эти кто тогда? Клоуны-плагиатчики?)) А если Червоткин со Спицовым с девятого этажа прыгнут, эти тоже прыгнут?
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Щеглот
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что с комментами наделали? устюговскую работу напоминает - через одно место. было то в сто раз лучше и удобнее.
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SkierNSK
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Ответ Damien King
У нас в школе так весёлые старты проводили. Ещё можно родителей пригласить и организовать: Папа, мама, я - спортивная российско-китайская семья.
А Большунов, Червоткин и Спицов так на МЧМ финишировали.
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Damien King
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У нас в школе так весёлые старты проводили. Ещё можно родителей пригласить и организовать: Папа, мама, я - спортивная российско-китайская семья.
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