«Меня спросили: «Не против ли ты, чтобы все приехали с медалями?» Я говорю: «Да, не против». Коростелев о выступлении за Китай в эстафете

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о выступлении за сборную Китая на Российско-китайских молодежных играх в Чанчуне.

Коростелев бежал за китайскую команду на последнем этапе эстафеты, а за российскую – Егор Митрошин. Оба лыжника в конце гонки взялись за руки и финишировали одновременно.

«Мне позвонили и спросили: «Не против ли ты, чтобы все приехали с медалями?» Я говорю: «Да, я не против. Не побегу эстафету».

Вечером ко мне пришел тренер и говорит, что я побегу эстафету за китайцев. Я был уверен, что это шутка, долго в это не верил. В итоге оказалось, что это было его личное решение.

Когда он предложил это китайцам, они охотно согласились. И это не про то, что у них не набралось нужного количества человек. Так просто захотели чуть-чуть уравнять составы.

Это все равно не помогло, но зато закончилось таким прекрасным финишем», – рассказал Коростелев.