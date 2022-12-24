Якимушкин об отстранении: «Для меня это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения»

Серебряный призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Иван Якимушкин высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Ты можешь понять, почему вы отстранены?

– Да, думаю, что могу, но проблема в том, что наше понимание и понимание большинства людей на Западе очень отличаются.

Я не могу с этим (отстранением) согласиться, хотя все, что происходит, конечно, большая трагедия.

Непонятно, какие критерии определяют, насколько тесно спорт в стране связан с государством и отвечает за его политику? Почему я не могу вспомнить ни одного подобного решения, хотя в мире всегда есть конфликты между разными странами?

Для меня все это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения. Спорт должен объединять, иначе чемпионат мира и Кубок мира нужно называть как-то по-другому, – сказал Якимушкин.