Якимушкин об отстранении: «Для меня это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Политика Иван Якимушкин Лыжи

Серебряный призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Иван Якимушкин высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

– Ты можешь понять, почему вы отстранены?

– Да, думаю, что могу, но проблема в том, что наше понимание и понимание большинства людей на Западе очень отличаются.

Я не могу с этим (отстранением) согласиться, хотя все, что происходит, конечно, большая трагедия.

Непонятно, какие критерии определяют, насколько тесно спорт в стране связан с государством и отвечает за его политику? Почему я не могу вспомнить ни одного подобного решения, хотя в мире всегда есть конфликты между разными странами?

Для меня все это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения. Спорт должен объединять, иначе чемпионат мира и Кубок мира нужно называть как-то по-другому, – сказал Якимушкин.

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3 комментария

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Щеглот
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Просто Ваня по балам не ездит, ему некогда - у него гонки. А вот если бы ездил по олимпийским балам, как Сереженька Устюгов, то знал бы что они там творят. Что они там скандируют. А скандируют они, что Путин - это их капитан команды и приведет к победе. Приведет он, угу. Уже привел практически.

Так что просто нужно балы не пропускать, тогда и понимание будет, связано государство со спортом или не связано.
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frol92
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Ребят, ну как маленькие, ей Богу. Может хорош уже? Как офицерские должности в ЦСКА получать, которые гарантируют выплаты ежемесячные, то это да, спорт и государство должны идти рука об руку. Как готовиться к соревнованиям за счет средств бюджета, пожалуйста. Как на митинг в поддержку СВО пойти, нет проблем.
А потом мы не понимаем критериев про то, насколько спорт в отдельной стране тесно связан с политикой.
Причем я не осуждаю, просто здесь как в том анекдоте про крестик и трусы.
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Андрей Костоломченко
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Вообще же ни за что отстранили))
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