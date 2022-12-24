Якимушкин об отстранении: «Для меня это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения»
Серебряный призер Олимпиады-2022 по лыжным гонкам Иван Якимушкин высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.
– Ты можешь понять, почему вы отстранены?
– Да, думаю, что могу, но проблема в том, что наше понимание и понимание большинства людей на Западе очень отличаются.
Я не могу с этим (отстранением) согласиться, хотя все, что происходит, конечно, большая трагедия.
Непонятно, какие критерии определяют, насколько тесно спорт в стране связан с государством и отвечает за его политику? Почему я не могу вспомнить ни одного подобного решения, хотя в мире всегда есть конфликты между разными странами?
Для меня все это просто демонстрация лицемерия и дискриминации со стороны тех, кто принимает решения. Спорт должен объединять, иначе чемпионат мира и Кубок мира нужно называть как-то по-другому, – сказал Якимушкин.
Так что просто нужно балы не пропускать, тогда и понимание будет, связано государство со спортом или не связано.
А потом мы не понимаем критериев про то, насколько спорт в отдельной стране тесно связан с политикой.
Причем я не осуждаю, просто здесь как в том анекдоте про крестик и трусы.