Вяльбе, Сальников и Мамиашвили признаны лучшими руководителями федераций по версии ОКР
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стала лучшим руководителем федераций среди зимних видов спорта по версии Олимпийского комитета России (ОКР).
В борьбе за звание лучших в летних видах президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников и глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили получили равное количество голосов.
Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио и Пекине проходит сегодня в Москве.
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