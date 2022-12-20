Вяльбе, Сальников и Мамиашвили признаны лучшими руководителями федераций по версии ОКР

Теги плавание лыжные гонки ОКР ФЛГР ВФП Владимир Сальников Елена Вяльбе Михаил Мамиашвили ФСБР Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стала лучшим руководителем федераций среди зимних видов спорта по версии Олимпийского комитета России (ОКР).

В борьбе за звание лучших в летних видах президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников и глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили получили равное количество голосов.

Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио и Пекине проходит сегодня в Москве.

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