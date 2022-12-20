Вяльбе, Сальников и Мамиашвили признаны лучшими руководителями федераций по версии ОКР

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) стала лучшим руководителем федераций среди зимних видов спорта по версии Олимпийского комитета России ( ).

В борьбе за звание лучших в летних видах президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) и глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) получили равное количество голосов.

Форум чемпионов и призеров Олимпийских игр в Токио и Пекине проходит сегодня в Москве.