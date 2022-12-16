Владимир Сальников: «Сейчас мы обсуждаем возможность выступлений под эгидой Азиатской федерации плавания. И такая возможность открывается»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) высказался о возможности перехода российских спортсменов под эгиду Олимпийского совета Азии (ОСА).

С таким предложением на олимпийском саммите выступил и.о. президента ОСА Рандхир Сингх.

«Прежде всего речь идет не о переходе как таковом, а о возможности выступления на азиатском континенте в чемпионатах, первенствах, кубках и так далее – соревнованиях, проводимых азиатской федерацией плавания.

Переход – смена членства и приобретение нового – достаточно сложный процесс. Поэтому сейчас мы обсуждаем возможность выступлений там под эгидой Азиатской федерации плавания. И такая возможность открывается.

Думаю, решение придет не сегодня. Но Олимпийский саммит и высказывания некоторых политиков ведут в сторону того, что оснований для применения отстранения не будет.

Ими же говорилось о том, что все дело в заботе о нашей безопасности, сейчас это уже не актуально», – сказал Сальников.

«Санкции отменять никто не собирается, но при этом может быть предоставлена возможность выступления и отбора на Олимпийские игры. Мы ожидаем выступления главы МОК Томаса Баха, его рекомендаций международным федерациям.

Я считаю, что сейчас ситуация потихоньку меняется. Ожидаем, что это выступление будет способствовать тому, что рекомендации, как и во всех предыдущих случаях, будут иметь некий посыл, который будет выполняться», – добавил глава .

Ого, России предложили перейти в азиатский спорт – так мы можем отобраться на Олимпиаду-2024!