Егор Сорин: «Можно предположить, что на Кубке мира Степанова боролась бы за самые высокие места. Ее состоянием, результатами и скоростью я доволен»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о прогрессе .

Степанова заняла второе место в классическом спринте на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. До этого она выиграла на Кубке России пять гонок.

– Насколько ожидаемы результаты в спринте?

– Те, кто выиграл, и были фаворитами. Для Степановой это не основной вид стиля. Наталью Непряеву обыграть в классическом стиле очень сложно.

То, что удалось в Теи, – это стечение обстоятельств: и состояние Натальи, и тактически она немножко неправильно себя повела. Сейчас доказала, что она лучший спринтер в классическом ходе.

– Вероника тоже добавила в классике. Можно сказать, что у нее в этом ходе прорыв?

– Когда спортсмены добавляют или, наоборот, сбавляют – это результат тренировочного процесса. К этому готовились. У нее получилось в классике спрогрессировать.

Это одна из основных задач на сезон. Первая – стабильность, вторая – выйти на более высокий уровень в классическом стиле, быть совсем универсальным бойцом.

– Делался на этом акцент в подготовке?

– Мы ровно ведем подготовку конька и классики. Но в техническом плане старались. Если конек у нее изначально был на достаточно высоком уровне, то классика оставляла желать лучшего. За этот сезон получилось классику до достаточно хорошего уровня довести.

– Насколько важна для Степановой первая строчка общего зачета Кубка России?

– Безусловно, для нее это важно. Такая была цель. Изначально мы разговаривали, что будем бороться за зачет Кубка России, бежать максимум гонок, спринтов, набирать максимум возможных очков. Это основная задача на первую часть сезона.

Это делается специально, чтобы в будущем понимать возможности Вероники. Понять, насколько долго она может держать хорошее состояние, чтобы, когда вернемся на Кубок мира, знать, сколько этапов бежать.

Все спортсмены абсолютно разные. Кто-то может весь сезон бежать, кому нужно пропускать. Примеров много в мире – Клэбо, Фрида Карлссон. Надеюсь, что у Вероники все будет хорошо до конца декабря. А с января начнем подготовку к чемпионату России и Альтернативным играм.

– Можно ли спроецировать ее результаты здесь на мира?

– В коньковых дистанционных гонках на 10 километров результат был бы достаточно высокий. Не буду говорить по местам.

Но даже если смотреть по времени, посмотреть преимущество над теми же Истоминой и Смирновой, которые не раз участвовали в Кубке мира, то можно предположить, что Вероника боролась бы за самые высокие места.

Все это сослагательное наклонение. В любом случае ее состоянием, результатами и скоростью я доволен, – сказал Сорин.