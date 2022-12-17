Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Кубацки – 2-й, Жила – 3-й
Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в Энгельберге.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Энгельберг, Швейцария
Мужчины
HS140
1. Анже Ланишек (Словения) – 320,3 балла (139,5 м + 142,0 м)
2. Давид Кубацки (Польша) – 317,0 (139,0 м + 140,0 м)
3. Петр Жила (Польша) – 312,3 (141,0 м + 139,0 м)
4. Штефан Крафт (Австрия) – 307,4 (136,5 м + 138,0 м)
5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 300,6 (134,5 м + 141,0 м)
6. Андреас Веллингер (Германия) – 295,1 (137,0 м + 139,0 м)
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