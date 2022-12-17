Прыжки с трамплина. Кубок мира. Ланишек победил, Кубацки – 2-й, Жила – 3-й

Словенский прыгун с трамплина Анже Ланишек одержал победу на этапе Кубка мира в Энгельберге.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Энгельберг, Швейцария

Мужчины

HS140

1. Анже Ланишек (Словения) – 320,3 балла (139,5 м + 142,0 м)

2. Давид Кубацки (Польша) – 317,0 (139,0 м + 140,0 м)

3. Петр Жила (Польша) – 312,3 (141,0 м + 139,0 м)

4. Штефан Крафт (Австрия) – 307,4 (136,5 м + 138,0 м)

5. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 300,6 (134,5 м + 141,0 м)

6. Андреас Веллингер (Германия) – 295,1 (137,0 м + 139,0 м)