Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Рете, Холунн, Масгрейв, Пеллегрино выступят в коньковой «разделке» на 20 км
18 декабря в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины пробегут коньковую «разделку» на 20 км.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Давос, Швейцария
Мужчины
20 км, свободный стиль
Начало – 15.15 по московскому времени.
Старт-лист
36. Дидрик Тенсет (Норвегия)
38. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
40. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)
52. Франческо де Фабиани (Италия)
54. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
56. Шюр Рете (Норвегия)
58. Йенс Бурман (Швеция)
60. Федерико Пеллегрино (Италия)
62. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
64. Вильям Поромаа (Финляндия)
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