Лыжи. Кубок мира. Клэбо, Крюгер, Рете, Холунн, Масгрейв, Пеллегрино выступят в коньковой «разделке» на 20 км 

18 декабря в Давосе на этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины пробегут коньковую «разделку» на 20 км.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Давос, Швейцария

Мужчины

20 км, свободный стиль

Начало – 15.15 по московскому времени.

Старт-лист

36. (Норвегия)

38. (Великобритания)

40. Ханс Кристер (Норвегия)

52. Франческо де Фабиани (Италия)

54. (Норвегия)

56. (Норвегия)

58. (Швеция)

60. (Италия)

62. Симен Хегстад (Норвегия)

64. Вильям Поромаа (Финляндия)