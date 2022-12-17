«Про подрез от Большунова меня никто не спрашивал. У нас что положено королю, то не положено остальным». Тренер Устюгова о спринте на Кубке России

Иван Брагин, первый тренер олимпийского чемпиона Сергея Устюгова, заявил о неспортивном поведении Александра Большунова на этапе Кубке России в Кирово-Чепецке.

Сегодня Большунов выиграл спринт классическим стилем, Устюгов стал вторым.

«Сергея Устюгова поздравляю, конечно, это очень хороший результат для него. Про подрез от Большунова мое мнение никто не спрашивал, есть судьи.

Но у нас как все работает – что положено королю, то не положено всем остальным, поэтому ему сейчас многое можно простить. А я считаю это неспортивным поведением», – сказал Брагин.