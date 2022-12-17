Сергей Устюгов: «Все мешки знают, что они мешки. Я по фамилиям не буду называть»

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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов поделился впечатлениями от выступления на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. 

В коньковом спринте на турнире Устюгов финишировал вторым.  

— Мешок привез сюда?

— Зачем мешок? Это уже проехали. Все мешки знают, что они мешки, самое главное. Кто ходил и летом говорил про меня, что я мешок, толстенький и все такое. В итоге я сегодня второй.

А где наши мешки? Они знают, про кого я, по фамилиям не буду называть. По старым интервью можно понять, кто эти люди.

— Слышал шутку, что ты вышел на разминку и уже устал.

— Да, я сегодня катал на лыжах и встал на них в 9 утра. Мы с ребятами перелопатили большое количество лыж, чтобы бежать сегодня. И я сказал Рифату: «Мы еще пролог не сбегали, а я уже в щи. Я не знаю, как дальше бежать», — сказал Устюгов. 

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