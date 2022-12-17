Пеллегрино о победе в спринте: «В три часа ночи жена мне сказала, что я могу ехать на гонку»

Итальянский лыжник поделился эмоциями после победы в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, где он опередил норвежца Йоханнеса Клэбо.

В скором времени у Федерико и его жены Греты Лоран должен родиться ребенок. Лыжник находился рядом с супругой и отправился в Давос на машине только ночью.

«Это невероятно. Но здесь, в Давосе, всегда хорошо. Я чувствую себя здесь как дома.

В три часа ночи жена мне сказала, что я могу ехать. Невероятно! Это мечта», – сказал Пеллегрино.