Пеллегрино о победе в спринте: «В три часа ночи жена мне сказала, что я могу ехать на гонку»

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Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился эмоциями после победы в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе, где он опередил норвежца Йоханнеса Клэбо.  

В скором времени у Федерико и его жены Греты Лоран должен родиться ребенок. Лыжник находился рядом с супругой и отправился в Давос на машине только ночью. 

«Это невероятно. Но здесь, в Давосе, всегда хорошо. Я чувствую себя здесь как дома.

В три часа ночи жена мне сказала, что я могу ехать. Невероятно! Это мечта», – сказал Пеллегрино. 

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