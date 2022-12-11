Вылегжанин о пикировке между Большуновым и Устюговым: «Это хорошо, поднялся интерес. Сейчас будете активно писать про лыжные гонки»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Максим Вылегжанин Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Трехкратный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин высказался о пикировке между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым.

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Большунову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Между Большуновым и Устюговым нет никакого конфликта. Это чисто дружеские подколки. Это хорошо, поднялся интерес, вы сейчас будете активно писать про лыжные гонки», – сказал Вылегжанин. 

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