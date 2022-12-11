Вылегжанин о пикировке между Большуновым и Устюговым: «Это хорошо, поднялся интерес. Сейчас будете активно писать про лыжные гонки»

Трехкратный призер Олимпийских игр высказался о пикировке между и .

После победы в спринте на этапе Кубка России в Чусовом Устюгов заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. Сегодня я выиграл у сборной России!»

Большунов, выигравший сегодня «разделку», ответил Большунову: «Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Между Большуновым и Устюговым нет никакого конфликта. Это чисто дружеские подколки. Это хорошо, поднялся интерес, вы сейчас будете активно писать про лыжные гонки», – сказал Вылегжанин.