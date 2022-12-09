Проект «На лыжи!» о показе этапа Кубка России в Чусовом: «ТВ-трансляций ждать не приходится. Местные телевизионщики в этот раз не помогут»

Проект «На лыжи!» заявил, что гонки третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом не будут показаны по телевидению.

«Друзья! По поводу показа третьего этапа в Чусовом. Уже очевидно, что ТВ трансляций нам ждать не приходится.

Местные телевизионщики, к сожалению, в этот раз нам с вами не помогут. С их слов – нет возможности для показа.

Поэтому план на завтра: постараемся выйти в прямой эфир у нас ВКонтакте. Коллеги из Lizzerin организуют любительскую трансляцию в Youtube», – сообщается в телеграм-канале проекта «На лыжи».

Этап Кубка России в Чусовом пройдет с 10 по 13 декабря.

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