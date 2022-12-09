Юрий Бородавко: «Крамер – очень хороший тренер, который помог в становлении многим нашим спортсменам. Один из лучших специалистов в мире»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о бывшем коллеге .

Крамер работал в сборной России с 2015 по 2022 годы, сейчас он тренирует сборную Италии. Сегодня специалисту исполнилось 60 лет.

«Пока не поздравлял, но отношения продолжаем поддерживать. Они у нас всегда были добрыми, приятельскими.

Все рабочие вопросы мы решали за столом, слыша аргументы друг друга. Приятный человек и великолепный специалист.

Маркус следит за всеми новинками, которые есть в методике. Он дружит с норвежскими тренерами, обменивается с ними информацией по подготовке. У него всегда есть какие‑то новые идеи, чтобы улучшить процесс.

Это очень хороший тренер, который помог в становлении многим нашим спортсменам. Один из лучших специалистов в мире», – сказал Бородавко.