«Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Ты для меня больше, чем тренер!» Устюгов поздравил Крамера с 60-летием

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) фото Сергей Устюгов Маркус Крамер Лыжи

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов поздравил с днем рождения своего тренера Маркуса Крамера.

Сегодня немецкому специалисту исполняется 60 лет.

«Сегодня моему тренеру Маркусу Крамеру 60 лет!

Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Ты для меня больше, чем тренер! С юбилеем, Маркус!» – написал Устюгов.

Интервью главного тренера-иностранца в нашем спорте: он сделал чемпионами Легкова и Устюгова, но ушел после 24 февраля и грустит

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