«Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Ты для меня больше, чем тренер!» Устюгов поздравил Крамера с 60-летием
Олимпийский чемпион в лыжной эстафете Сергей Устюгов поздравил с днем рождения своего тренера Маркуса Крамера.
Сегодня немецкому специалисту исполняется 60 лет.
«Сегодня моему тренеру Маркусу Крамеру 60 лет!
Благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Ты для меня больше, чем тренер! С юбилеем, Маркус!» – написал Устюгов.
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