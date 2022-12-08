Вероника Степанова: «Журналист из Швеции просил об интервью – и получил вежливый отказ. Шведский информационный рынок мне малоинтересен»

Российская лыжница сообщила, что отказала в интервью шведскому журналисту.

«Журналист из Швеции просил об интервью – и получил вежливый отказ. Не потому, что я принципиально против общения с западными репортерами – наоборот, в принципе я считаю это правильным.

Но шведский информационный рынок мне малоинтересен, цифры просмотров предыдущих моих интервью меня не впечатлили – в отличие от рынка норвежского.

К чему это я? К тому, что многие журналисты, западные и отечественные, совершенно не хотят воспринять, что в 2022-м спортсмен хочет что-то получать за свое время/усилия. Не деньги, разумеется – но развитие аудитории, рост фэнбазы – точно.

Если это не очевидно – то время тратить нет смысла», – написала Степанова в телеграм-канале.