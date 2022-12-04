Вероника Степанова: «Чтобы бежать так, как я, нужно иметь мою голову – мои интересы, привычки, взгляды. Следуйте за мной, я научу»

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала свою победу в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«Сегодня удобный случай, чтобы напомнить: голова управляет телом, не наоборот.

Чтобы бежать так, как я, нужно иметь мою голову – мои интересы, мои привычки, мои взгляды, наконец.

Следуйте за мной, я научу 😉», – написала Степанова.

Степанова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в эстафете. На Кубке мира она не поднималась выше 7-го места в личных гонках, но выигрывала с командой золото эстафеты.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США