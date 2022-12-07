Баранова об условиях в Вершине Теи: «Местные бабушки кормят спортсменов прямо у себя дома. Отличное трехразовое питание – 500 рублей в день»

Российская лыжница Алена Баранова рассказала об условиях проживания в поселке Вершина Теи, где прошли первые этапы Кубка России по лыжам.

– Ты на Вершине Теи каждый год. Где ты здесь живешь?

– Самый первый раз – на квартире, а потом всегда жила в профилактории. У него есть старый и новый корпуса, новый – более комфортный. Там есть номера повышенного комфорта, где в каждой комнате – свой душ и туалет, телевизор, две кровати и диван. В таких условиях живут ребята из основной сборной, олимпийцы.

У нас не так все шикарно. В номере на двоих – две кровати, раковина, зеркало и шкаф. Душ и туалет в конце коридора. К счастью, нас на этаже всего 6 девочек, а душевых кабинок – 4. Ни разу очереди не было.

– Что с питанием?

– Сложнее тем, кто живет на квартирах, потому что кафе в нашем привычном понимании тут нет. Нужно либо готовить самому, либо питаться у местных бабушек. Они кормят спортсменов прямо у себя дома. Слышала, отличное трехразовое питание стоит порядка 500 рублей в день. Наверное, выгоднее, чем покупать еду в магазине. В Тее вообще все очень дешево, даже по сравнению с Ханты-Мансийском, где мы были до этого.

Мы питаемся в профилактории. В этом году здесь стали кормить во много раз лучше. Приехала основная сборная, для них постарались. Полноценный шведский стол, всегда есть выбор из нескольких блюд.

Если чего-то хочется дополнительно, можно купить в магазине. Здесь традиционно огромный выбор всяких печенек, пирожных, шоколадок. Привозят из разных местных фабрик, видела даже томскую продукцию. Есть такое, чего не купишь больше нигде. У меня в прошлом году фаворитом было шоколадное печенье. За разнообразие сладкого все Вершину Теи очень любят, – сказала Баранова.

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