26 лыжников не вышли на старт коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи
26 российских лыжников пропустили коньковые гонки с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.
В женской гонке на 10 км из 66 спортсменок на старт не вышли 13. Среди пропустивших гонку – Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Дарья Непряева.
В мужской гонке на 15 км снялись 13 спортсменов из 100. На старт не вышли, в частности, Александр Терентьев и Ермил Вокуев.
Гонки проходили при температуре минус 18 градусов.
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