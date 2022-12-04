26 лыжников не вышли на старт коньковых гонок с раздельным стартом на этапе Кубка России в Вершине Теи

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26 российских лыжников пропустили коньковые гонки с раздельным стартом на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

В женской гонке на 10 км из 66 спортсменок на старт не вышли 13. Среди пропустивших гонку – Наталья Непряева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Дарья Непряева.  

В мужской гонке на 15 км снялись 13 спортсменов из 100. На старт не вышли, в частности, Александр Терентьев и Ермил Вокуев

Гонки проходили при температуре минус 18 градусов. 

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