Баранова о соревнованиях в мороз: «Иногда успеваешь заледенеть даже на старте, пока объявляют участников»

Российская лыжница Алена Баранова рассказала о погодных условиях в Вершине Теи, где прошли первые этапы Кубка России по лыжам.

«Морозы каждый год, в январе бывало и похуже. Солнце спасает, когда оно выходит – сразу становится теплее.

Бегать при таких температурах – непросто, особенно спринт. Приходится постоянно двигаться между забегами, потому что замерзать категорически нельзя. Но иногда успеваешь заледенеть даже на старте, пока объявляют участников. Мерзнут даже мочки ушей, хотя они прикрыты шапкой.

Зато всерьез обморозиться на спринте нельзя, бежим-то всего 4 минуты. Прям по-настоящему я, наверное, замерзала лишь однажды, на отборе на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Сыктывкаре. Там у меня на последнем подъеме стояла белая пелена перед глазами, еле финишировала. Еще в другой раз сильно обморозила щеки, ходила потом, словно меня свеклой намазали.

Поэтому теперь я на тренировках катаюсь в специальной маске от мороза. Она не только помогает не надышаться холодным воздухом, но и защищает щеки. Но для соревнований это, конечно, не вариант – будет мешать», – сказала Баранова.

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