Прыжки с трамплина. Кубок мира. Опсет победила, Стрем – 2-я, Пинкелинг – 3-я

Норвежка Силье Опсет победила в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

HS140

1. Силье Опсет (Норвегия) – 259,6 балла (137,5 м + 133,0 м)

2. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 252,1 (140,0 м + 129,0 м)

3. Ева Пинкелинг (Австрия) – 250,9 (135,5 м + 130,5 м)

4. Катарина Альтхаус (Германия) – 247,8 (133,0 м +129,0 м)

5. Эма Клинец (Словения) – 239,2 (135,0 м + 126,0 м)

6. Ника Крижнар (Словения) – 230,1 (128,5 м + 131,5 м)