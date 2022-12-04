Прыжки с трамплина. Кубок мира. Опсет победила, Стрем – 2-я, Пинкелинг – 3-я

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Словении жен сборная Австрии жен Катарина Альтхаус Ева Пинкелинг Эма Клинец Анна Одине Стрем Ника Крижнар Силье Опсет Лыжи

Норвежка Силье Опсет победила в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. 

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

HS140

1. Силье Опсет (Норвегия) – 259,6 балла (137,5 м + 133,0 м)

2. Анна Одине Стрем (Норвегия) – 252,1 (140,0 м + 129,0 м)

3. Ева Пинкелинг (Австрия) – 250,9 (135,5 м + 130,5 м)

4. Катарина Альтхаус (Германия) – 247,8 (133,0 м +129,0 м)

5. Эма Клинец (Словения) – 239,2 (135,0 м + 126,0 м)

6. Ника Крижнар (Словения) – 230,1 (128,5 м + 131,5 м)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные