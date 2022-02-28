Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крижнар победила, Крамер – 2-я, Тихонова – 5-я, Махиня – 14-я

Словенская прыгунья с трамплина Ника Крижнар одержала победу на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Хинценбах, Австрия

Женщины

HS90

1. Ника Крижнар (Словения) – 235 балла (88,5 м + 92,5 м)

2. Марита Крамер (Австрия) – 215,1 (80,0 +91,5)

3. Жозефин Панье (Франция) – 212,9 (84,5 + 85,0)

4. Фрида Вестман (Швеция) – 210,3 (88,5 + 84,0)

5. Софья Тихонова (Россия) – 204,9 (83,5 + 87,0)

6. Шпела Рогель (Словения) – 202,2 (82,0 + 81,5)

7. Лиза Эдер (Австрия) – 201,5 (79,5 + 84,0)

8. Эбигейл Стрейт (Канада) – 200,3 (85,0 + 82,5)

14. Ирма Махиня (Россия) – 188,3 (83,5 + 79,5)...

16. Александра Кустова (Россия) – 180,4 (80,5 + 76,5)...

26. Ирина Аввакумова (Россия) – 166,5 (75,5 + 75,0)

Россиянка Диана Торопченова не прошла во вторую попытку.