Прыжки с трамплина. Кубок мира. Богатай победила, Тихонова – 8-я, Махиня – 18-я

Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай победила на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Хинценбах, Австрия
Женщины
HS90
1. Урша Богатай (Словения) – 249,7 балла (93,0 м + 92,0 м)
2. Ника Крижнар (Словения) – 227,7 (85,0 + 88,0)
3. Лиза Эдер (Австрия) – 212,8 (81,5 + 86,5)
4. Фрида Вестман (Швеция) – 211,9 (82,0 + 88,0)
5. Марита Крамер (Австрия) – 208,2 (81,5 + 81,0)
6. Юки Ито (Япония) – 205,7 (81,0 + 83,5)
7. Силье Опсет (Норвегия) – 204,3 (79,5 + 82,5)
8. Софья Тихонова (Россия) – 202,8 (81,0 + 85,0)...
18. Ирма Махиня (Россия) – 187,5 (76,0 + 78,0)...
20. Александра Кустова (Россия) – 185,7 (78,0 + 77,5)...
23. Ирина Аввакумова (Россия) – 180,4 (77,0 + 75,0)
Россиянки Кристина Прокопьева и Диана Торопченова не прошли во вторую попытку.