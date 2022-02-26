Прыжки с трамплина. Кубок мира. Богатай победила, Тихонова – 8-я, Махиня – 18-я

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Словенская прыгунья с трамплина Урша Богатай победила на этапе Кубка мира в австрийском Хинценбахе.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Хинценбах, Австрия

Женщины

HS90

1. Урша Богатай (Словения) – 249,7 балла (93,0 м + 92,0 м)

2. Ника Крижнар (Словения) – 227,7 (85,0 + 88,0)

3. Лиза Эдер (Австрия) – 212,8 (81,5 + 86,5)

4. Фрида Вестман (Швеция) – 211,9 (82,0 + 88,0)

5. Марита Крамер (Австрия) –  208,2 (81,5 + 81,0)

6. Юки Ито (Япония) – 205,7 (81,0 + 83,5)

7. Силье Опсет (Норвегия) – 204,3 (79,5 + 82,5)

8. Софья Тихонова (Россия) – 202,8 (81,0 + 85,0)...

18. Ирма Махиня (Россия) – 187,5 (76,0 + 78,0)...

20. Александра Кустова (Россия) – 185,7 (78,0 + 77,5)...

23. Ирина Аввакумова (Россия) – 180,4 (77,0 + 75,0)

Россиянки Кристина Прокопьева и Диана Торопченова не прошли во вторую попытку.

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