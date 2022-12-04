Юрий Бородавко: «У Непряевой и Терентьева все в порядке со здоровьем. Они пропускали гонки планово»

Тренер российских лыжников заявил, что и пропустили сегодняшние гонки Кубка России по плану.

Победу в мужской гонке на 15 км одержал , в женской на 10 км – .

– В последней гонке на старт не вышли несколько лыжников, в частности Непряева и Терентьев. Почему?

– У нас была такая договоренность, что будем пропускать определенные гонки. Решили дать им больше отдохнуть перед мини‑туром в Чусовом.

Там уже пропускать гонки нельзя, там нужно будет бежать весь тур. Со здоровьем у них все в порядке, это был плановый пропуск, – сказал Бородавко.