Юрий Бородавко: «У Непряевой и Терентьева все в порядке со здоровьем. Они пропускали гонки планово»
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко заявил, что Наталья Непряева и Александр Терентьев пропустили сегодняшние гонки Кубка России по плану.
Победу в мужской гонке на 15 км одержал Александр Большунов, в женской на 10 км – Вероника Степанова.
– В последней гонке на старт не вышли несколько лыжников, в частности Непряева и Терентьев. Почему?
– У нас была такая договоренность, что будем пропускать определенные гонки. Решили дать им больше отдохнуть перед мини‑туром в Чусовом.
Там уже пропускать гонки нельзя, там нужно будет бежать весь тур. Со здоровьем у них все в порядке, это был плановый пропуск, – сказал Бородавко.
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