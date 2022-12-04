Горные лыжи. Кубок мира. Годжиа победила в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я

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Итальянская горнолыжница София Годжиа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе.

Горные лыжи

Кубок мира

Лейк-Луис, Канада

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжиа (Италия) – 1.28,96

2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,34

3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,37

4. Джоана Хелен (Швейцария) – 0,59

5-6. Илка Штухец (Словения) – 0,96

5-6. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,96

7. Николь Делаго (Италия) – 1,05

8. Мишел Гизин (Швейцария) – 1,16

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