Горные лыжи. Кубок мира. Годжиа победила в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я

Итальянская горнолыжница София Годжиа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе.

Горные лыжи

мира

Лейк-Луис, Канада

Женщины

Скоростной спуск

1. (Италия) – 1.28,96

2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,34

3. (Швейцария) – 0,37

4. Джоана Хелен (Швейцария) – 0,59

5-6. (Словения) – 0,96

5-6. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,96

7. Николь Делаго (Италия) – 1,05

8. Мишел Гизин (Швейцария) – 1,16