Горные лыжи. Кубок мира. Годжиа победила в скоростном спуске, Ортлиб – 2-я, Сутер – 3-я
Итальянская горнолыжница София Годжиа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира в Лейк-Луисе.
Горные лыжи
Кубок мира
Лейк-Луис, Канада
Женщины
Скоростной спуск
1. София Годжиа (Италия) – 1.28,96
2. Нина Ортлиб (Австрия) – 0,34
3. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,37
4. Джоана Хелен (Швейцария) – 0,59
5-6. Илка Штухец (Словения) – 0,96
5-6. Мирьям Пухнер (Австрия) – 0,96
7. Николь Делаго (Италия) – 1,05
8. Мишел Гизин (Швейцария) – 1,16
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