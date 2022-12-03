Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о победе в спринте на этапе Кубка России в Вершине Теи.

«В чем феномен Коростелева? Он одаренный спортсмен. В прошлом сезоне он был чемпионом мира среди юниоров. Это говорит о его высоких функциональных качествах и о том, что он достаточно талантливый спортсмен, что он развивается в правильном направлении.

В этом году он уже составляет конкуренцию мужчинам, две победы в спринте — это уже не случайность. Растет очередной талант. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться», — сказал Бородавко.

Также он высказался о выступлении в гонке , который финишировал в финале третьим.

«Ему просто не хватило, он слишком резко дернулся, ускорился. На финише было видно, что силы покинули Александра. Он не смог отработать финишную прямую, как обычно.

Это говорит о том, что пока его форма далека от наилучшего состояния. Но потихонечку он будет набирать.

Сейчас спортсмены-максималисты очень серьезно переживают поражения, здесь понятно, почему все так происходит. Мы видим, что Большунов постепенно набирает форму, и все будет хорошо.

Если бы даже сегодня он избирал чуть другую тактику... А так, слишком легкий круг, слишком рано ускорился, не сумел отойти. Ничего страшного, по большому счету, не произошло. Спринт — это дело такое», — цитирует Бородавко «СЭ».