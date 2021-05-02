Александр Большунов: «Мы с Клэбо должны были пробежать марафон на ЧМ-2021 еще раз. Это было бы наиболее справедливо»

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов вспомнил столкновение с норвежцем Йоханнесом Клэбо перед финишем марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.
Клэбо финишировал первым, но был дисквалифицирован. Золото досталось другому норвежцу Эмилю Иверсену, Большунов завоевал серебро.
– Мы должны были пробежать марафон еще раз. Это было бы наиболее справедливо. Ни он, ни я не получили желанное золото.
– Сколько дней тебя раздражало произошедшее?
– Два или три дня. У меня нет времени размышлять о произошедшем дольше. Я ничего не могу с этим поделать и просто должен думать о работе, которую необходимо проделать при подготовке к новому сезону.
– Ты много думаешь о Йоханнесе Клэбо, когда тренируешься?
– Нет!
– Что ты думаешь о предстоящем сезоне?
– Все знают, для чего я тренируюсь, не так ли? – сказал Большунов.
Лыжи возвращаются! Что за неприятности у Большунова, зачем Клэбо отращивает волосы и как их стычка на ЧМ изменила правила?