Александр Большунов: «Мы с Клэбо должны были пробежать марафон на ЧМ-2021 еще раз. Это было бы наиболее справедливо»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов вспомнил столкновение с норвежцем Йоханнесом Клэбо перед финишем марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым, но был дисквалифицирован. Золото досталось другому норвежцу Эмилю Иверсену, Большунов завоевал серебро.

– Мы должны были пробежать марафон еще раз. Это было бы наиболее справедливо. Ни он, ни я не получили желанное золото.

– Сколько дней тебя раздражало произошедшее?

– Два или три дня. У меня нет времени размышлять о произошедшем дольше. Я ничего не могу с этим поделать и просто должен думать о работе, которую необходимо проделать при подготовке к новому сезону.

– Ты много думаешь о Йоханнесе Клэбо, когда тренируешься?

– Нет!

– Что ты думаешь о предстоящем сезоне?

– Все знают, для чего я тренируюсь, не так ли? – сказал Большунов.

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