Александр Большунов: «Мы с Клэбо должны были пробежать марафон на ЧМ-2021 еще раз. Это было бы наиболее справедливо»

Чемпион мира по лыжным гонкам вспомнил столкновение с норвежцем Йоханнесом Клэбо перед финишем марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым, но был дисквалифицирован. Золото досталось другому норвежцу Эмилю Иверсену, Большунов завоевал серебро.

– Мы должны были пробежать марафон еще раз. Это было бы наиболее справедливо. Ни он, ни я не получили желанное золото.

– Сколько дней тебя раздражало произошедшее?

– Два или три дня. У меня нет времени размышлять о произошедшем дольше. Я ничего не могу с этим поделать и просто должен думать о работе, которую необходимо проделать при подготовке к новому сезону.

– Ты много думаешь о , когда тренируешься?

– Нет!

– Что ты думаешь о предстоящем сезоне?

– Все знают, для чего я тренируюсь, не так ли? – сказал Большунов.

Лыжи возвращаются! Что за неприятности у Большунова, зачем Клэбо отращивает волосы и как их стычка на ЧМ изменила правила?