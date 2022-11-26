Юрий Бородавко: «Следим за соперниками, которые выступают на Кубке мира – в какой форме они находятся»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, смотрит ли Кубок мира.

«Следим за соперниками, которые выступают на Кубке мира – в какой форме они находятся. Вчера смотрели гонку, да и сегодня тоже будем.

Трудно сказать, будет ли скучным Кубок мира. Я провожу аналогию с пандемией – тогда не было шведов, норвежцев, финнов. На тот момент «Тур де Ски» прошел достаточно хорошо, не потерял своей актуальности.

Вполне вероятно, что этапы Кубка мира найдут свою аудиторию. Заинтересованные люди точно будут смотреть и следить за соревнованиями. Думаю, что и любители лыжных гонок в России тоже с интересом смотрят мира», – сказал Бородавко.