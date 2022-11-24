Губерниев о призовых на Кубке России: «Мы же прекрасно знаем, что их нашел я. Обратился к Путину, на это все обратили внимание»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о призовых на этапах Кубка России по лыжным гонкам.

«Ну мы же знаем прекрасно, что эти призовые лыжникам нашел я. Я обратился к Путину, на это все обратили внимание. Федерации стало стыдно, нашлись спонсоры, которые помогут.

Елена Валерьевна (Вяльбе, глава ) сейчас, конечно, сменила риторику, но я добрый. Я рад, что лыжники могут зарабатывать хоть какие-то деньги.

Вы посмотрите, что говорила Вяльбе до того, как появились призовые, и что она говорит теперь. Эти призовые лыжникам нашел я. Все люди зашевелились после того, как эта проблема была поднята», — сказал Губерниев.

Вяльбе о призовых на Кубке России: «Наши лыжники получили больше, чем на Кубке Норвегии, где за победу дают 50 евро»

Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только