Губерниев о призовых на Кубке России: «Мы же прекрасно знаем, что их нашел я. Обратился к Путину, на это все обратили внимание»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о призовых на этапах Кубка России по лыжным гонкам. 

«Ну мы же знаем прекрасно, что эти призовые лыжникам нашел я. Я обратился к Путину, на это все обратили внимание. Федерации стало стыдно, нашлись спонсоры, которые помогут.

Елена Валерьевна (Вяльбе, глава ФЛГР) сейчас, конечно, сменила риторику, но я добрый. Я рад, что лыжники могут зарабатывать хоть какие-то деньги.

Вы посмотрите, что говорила Вяльбе до того, как появились призовые, и что она говорит теперь. Эти призовые лыжникам нашел я. Все люди зашевелились после того, как эта проблема была поднята», — сказал Губерниев.

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🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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