Сергей Устюгов: «В Кубке России планирую начать участвовать с этапа в Чусовом. Готовлюсь к чемпионату России, это для меня основное»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Сергей Устюгов рассказал, что планирует начать выступление на Кубке России с третьего этапа в Чусовом (Пермский край).

Третий этап Кубка России пройдет с 10 по 13 декабря в формате мини-тура.

На этапе пройдут спринт свободным стилем, гонки с раздельным стартом свободным стилем на 15 км у мужчин и 10 км у женщин, а также классические гонки преследования. «В Кубке России планирую начать участвовать с этапа в Чусовом, потом – Кирово-Чепецк, Красногорск. Готовлюсь к чемпионату России, это для меня основное.

Все остальное – подготовительный этап. Я себя настроил так», – сказал Устюгов.