Проект «На лыжи!» не ведет трансляцию гонок с раздельного старта на первом этапе Кубка России по лыжам

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Проект «На лыжи!» не показывает гонки с раздельного старта на первом этапе Кубка России по лыжам.

Накануне в аккаунте проекта VK велась любительская трансляция спринтерских гонок из Вершины Теи.

«Друзья, везде спрашивают про трансляции. Их сегодня нет. Команда проекта «На лыжи!» полетит в Тею на второй этап кубка России. Покажем, что сможем», – говорится в посте с результатами гонок.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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