Юрий Бородавко: «Большунов выступит на Кубке России, нога позволяет. С Терентьевым тоже все в порядке, побежит в Тее»

Лыжники Александр Большунов и восстановились после повреждений и планируют выступить на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

Об этом заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам пройдет 19-20 ноября. В рамках этапа пройдут мужской и женский классические спринты, а также коньковые гонки с раздельным стартом на 10 км у мужчин и 5 км у женщин.

«Большунов выступит, нога позволяет. Тем более, что два дня переезда было, без нагрузок, успел восстановиться. Посмотрим еще непосредственно перед стартом, но пока планируем, что он выступит.

С Терентьевым тоже все в порядке, побежит в Тее тоже. А вот еще потребуется много времени для восстановления после болезни», – сказал Бородавко.