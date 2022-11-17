Сорина, Степанова и Ретивых выступят на первом этапе Кубка России по лыжам в Вершине Теи

Тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что лыжники , и планируют выступить на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

Первый этап Кубка России пройдет 19-20 ноября.

– Ребята в рабочем, хорошем состоянии. Все в строю, тренируются, готовятся к первым стартам. Планируется, что все выступят на первом этапе Кубка России, но осталось еще три дня, не дай бог что‑то случится.

Но на данный момент бежать должны все, без исключений. Ретивых и Степанова тоже настраиваются и будут участвовать.

– Татьяна набрала форму после травмы?

– Она еще не до конца в форме, конечно. Однако участвовать в соревнованиях будет, – сказал Сорин.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только