Лыжи. Турнир в Муонио. Свенсен и Эвен Нортуг победили в классических спринтах

Норвежские лыжники Анна Свенсен и одержали победили в классических спринта на турнире в финском Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

Муонио, Финляндия

Спринт, классический стиль

Женщины

1. Анна Свенсен (Норвегия) – 3.54,63

2. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 0,02

3. Пиа Финк (Германия) – 1,08

4. (Германия) – 1,54

5. Колетта Ридзек (Германия) – 4,23

6. Лиза Ломанн (Германия) – 10,09

Мужчины

1. Эвен Нортуг (Норвегия) – 3.23,08

2. Скар (Норвегия) – 0,15

3. Вилле Ахонен (Финляндия) – 2,40

4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 3,00

5. (Норвегия) – 3,19

6. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 6,78