Лыжи. Турнир в Муонио. Свенсен и Эвен Нортуг победили в классических спринтах
Норвежские лыжники Анна Свенсен и Эвен Нортуг одержали победили в классических спринта на турнире в финском Муонио.
Лыжные гонки
Турнир в Муонио
Муонио, Финляндия
Спринт, классический стиль
Женщины
1. Анна Свенсен (Норвегия) – 3.54,63
2. Ясми Йоенсуу (Финляндия) – 0,02
3. Пиа Финк (Германия) – 1,08
4. Виктория Карл (Германия) – 1,54
5. Колетта Ридзек (Германия) – 4,23
6. Лиза Ломанн (Германия) – 10,09
Мужчины
1. Эвен Нортуг (Норвегия) – 3.23,08
2. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 0,15
3. Вилле Ахонен (Финляндия) – 2,40
4. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия) – 3,00
5. Пол Гульберг (Норвегия) – 3,19
6. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 6,78
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