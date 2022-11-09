Журова о переносе этапа Кубка мира из Милана: «Как бы на фоне этих проблем иностранные спортсмены не поехали тренироваться в Россию втихаря»

Депутат Госдумы Светлана Журова предложила проводить этапы Кубка мира по лыжным гонкам в России.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) перенесла этап соревнований из Милана в Ливиньо из‑за роста цен на электроэнергию.

«Мы можем предложить провести в России эти этапы Кубка мира, которые FIS переносит из‑за отсутствия электроэнергии. Наверняка наша профильная федерация может сделать такое предложение.

В России нет проблем ни с электричеством, ни со снегом, у нас все нормально. Не зря УЕФА запустил рекламу по экономии электричества.

Как бы на фоне этих проблем иностранные спортсмены не поехали тренироваться в Россию втихаря. Тренироваться‑то где‑то им надо, а вот, видите, снега у них не хватает уже.

Главное, чтобы на Западе не связывали с Россией свои проблемы с электричеством. Вообще‑то санкции ввели в отношении России, это они нас ограничивают, а не мы их.

Теперь они сами пожинают плоды своих санкций», – заявила Журова.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесен из Милана в Ливиньо из-за роста цен на электроэнергию