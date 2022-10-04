Фрида Карлссон: «Будь у нас частные команды на Кубке мира, они были бы заполнены норвежцами. Маленьким лыжным нациям может не хватить места»

Шведская лыжница Фрида Карлссон выступила против появления частных команд на Кубке мира.

Ранее норвежец Йоханнес Клэбо предложил протестировать идею в один из сезонов, проходящих без чемпионата мира.

– Вероятно, я уже не буду выступать в лыжных гонках, когда это (идея о частных командах – Sports.ru) воплотится в реальность. Но это случится. К этому все идет.

И я считаю, у этого есть свои сложности.

– Что вы имеете в виду?

– Подумайте о Кубке мира в его нынешнем виде. Норвегия может выставить четырех лыжников, а пятый, который находится в числе запасных, является потенциальным претендентом на медали.

Понятно, что для Норвегии это грустно. Но в то же время, будь у нас профессиональные команды, то они были бы сплошь и рядом заполнены норвежцами. В этом случае спортсменам из маленьких лыжных наций может не хватить места.

– Если бы вам довелось решать, вы бы сказали [частным командам] «да» или «нет»?

– Нет. Думаю, это сделало бы спорт более ограниченным, – сказала Карлссон.

По мнению шведского лыжника Йенса Бурмана, организаторы соревнований могут ввести дополнительное регулирование для составов участников.

– Я считаю, что для многих лыжников финансовые условия станут лучше с появлением спонсируемых команд. И в будущем, думаю, мы придем к этому. Через пять или же десять лет – не знаю.

– Нет ли риска, что из сотни стартующих около 80 будут норвежцами или шведами?

– Хм, ну... Возможно, понадобится какое-то регулирование, чтобы привлечь спортсменов из большего числа стран, – сказал Бурман.

Клэбо поддерживает идею о частных командах в лыжных гонках: «У меня нет ответа на вопрос, стоит ли использовать модель велоспорта, но мы должны поразмышлять над этим»