Тихонов о переносе этапа Кубка мира из Милана: «Пусть едут в Россию, снега навалом!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Милана в Ливиньо в связи с ростом цен на электроэнергию.

«Нормально, надо было раньше думать. Пусть едут в Россию, снега навалом! Они к этому придут, у них еще дней 20 не будет снега. Зима‑то запаздывает.

Во многих вопросах проблемы будут, с биатлоном будет та же бодяга. Злая ирония? Да‑да‑да.

Конечно, в Европе сами виноваты, а кто еще? Не путайте спорт и политику. Они все перепутали, теперь сами будут отвечать за это. Большие экономические потери как результат», — сказал Тихонов.